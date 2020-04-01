وليد الحلاني يبهر متابعيه بفيديو غنائي له





شارك المطرب الصاعد الوليد الحلاني، نجل الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديد له.وظهر الوليد في الفيديو وهو يغني بعضا من كلمات أغنيته التي سبق وطرحها العام الماضي "عم يسألوا"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وأبدوا إعجابهم بالأغنية وأدائه.كانت الفنانة القديرة سميرة توفيق عبرت من خلال فيديو تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "إعجابها بموهبة الوليد إبن الفنان اللبناني عاصي الحلاني بصوته وحضوره وإحساسه الجميل، مشيرة إلى أنه يغني اللون البعلبكي والعراقي أفضل منهم، وتمنت له النجاح في مسيرته الفنية.