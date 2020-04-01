فض الأسواق ومتابعة تنفيذ غلق المحلات بالدلنجات

تابع أيمن عرابي، رئيس قرية المسين التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، إزالة سوق الأربعاء بالقرية وتوابعها، كما تم فض الباعة الجائلين بالتنسيق مع الشرطة.وأكد رئيس مجلس القرية، على تفعيل القانون وخاصة أصحاب المحلات التجارية، حيث تصل العقوبة الي توقيع غرامة قدرها 4000 جنيه أو الحبس وسيتم غلق المحلات التجارية المخالفة بالشمع الاحمر، واتخاذ عقوبات رادعه تجاه المخالفين.كما قام شباب مجلس قرية كوم زمران بالتعاون مع مجلس القرية برئاسة محمد صقر بعمل لوحه إرشادية توضح تعليمات الحكومه بالنسبة لصرف المعاش.وطالب كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات السادة المواطنين واصحاب المحلات بالالتزام بقرارات رئيس الوزراء وتجنب اماكن التجمعات والحد من الاختلاط، منعا لانتشار العدوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.