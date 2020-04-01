وزير الإعلام: هناك استجابة ملحوظة لقرارات الحظر (فيديو)

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن استجابة الشعب المصري لقرارات الحظر، زادت بشكل ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.وأضاف أسامة هيكل خلال حوار خاص لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإقبال على المعقمات وأدوات النظافة الشخصية زاد بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.وأوضح، أن خطورة الفيروس تكمن في سرعة انتشاره، موضحًا أنه من الضروري الالتزام بتعليمات النظافة الشخصية.وناشد "هيكل" المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات الدولة، والبقاء في المنزل وعدم النزول لغير الضرورة.