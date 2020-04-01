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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

30 مليار جنيه حصيلة الشهادات البلاتينية بالبنك الأهلى

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:50 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
راندا التوني
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كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ"الدستور"، عن وصول إجمالي حصيلة الشهادة البلاتينية بعائد 15% لدى البنك إلى 30 مليار جنيه حتى الآن.

وأطلق البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية جديدة تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، حيث يبلغ سعر العائد للشهادة الجديدة 15% سنويًا، ويتم صرف العائد شهريًا، وذلك لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.

وتتاح تلك الشهادات وكذلك كل الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية، كما يؤكد البنك أن كل تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي والذي يدعو البنك عملاءه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظًا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك، وكذا حرصًا على سلامة عملائه بمنع التكدس بالفروع، تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات.

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