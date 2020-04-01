انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

أطلق الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، بالتعاون مع اتحاد جمعيات هوارة، والاتحاد العام لقبائل السادة الأشراف العباسيين، ومؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية، ومؤسسة الفاضل الخيرية، ونقابة الفلاحين، مبادرة "لست وحدك" من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا.وتهدف المبادرة إلى التخفيف من أعباء الحياة عن بعض الأسر التي قد تضررت ماديًا بسبب فيروس كورونا المستجد وإجراءات الدولة فى مواجهته للحد من انتشاره، وكذا من تضرروا في بعض القري نتيجة موجة الأحوال الجوية الأخيرة التي مرت بها البلاد وأدت إلي تلف بعض الأراضي الزراعية.وفي سياق آخر، أصدر الاتحاد العام للقبائل المصرية والعربية، برئاسة الدكتور فوزى فاضل، قرارًا بتكليف كل من اللواء "هشام فرج" مستشارًا عامًا للاتحاد بالجمهورية وعضوا بالهيئة العليا للاتحاد، والمستشارة فاطمة أحمد منير أمينة للمرأة بمحافظة القاهرة، والدكتورة منال القرشلي مسئولة للتواصل المجتمعى بالسودان والأخوة السودانيين بمصر، والمهندسة لمياء عبدالله مستشارًا عامًا لرئيس الاتحاد لشمال إفريقيا، والدكتورة آمال عبدالفتاح زقزوق نائبًا لأمينة المرأة بالجمهورية.