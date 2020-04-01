محافظ بنى سويف يتفقد منافذ مبادرة شباب الواسطى ضد الغلاء

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، منافذ بيع السلع الأساسية والتموينية بمدينة الواسطى، والتي يقوم على تنفيذها مجموعة من الشباب بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وتحت إشراف من الوحدة المحلية وتحمل شعار" شباب الواسطى في مواجهة الغلاء".وتهدف المبادرة لتوفير السلع الأساسية لجمهور المواطنين بأسعار مناسبة، ومواجهة كل صور الغلاء أو الاستغلال في ظل تداعيات الإجراءات التي تنفذها الحكومة ضمن خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا.وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة، من خلال تنظيم المواطنين، وجعل مسافات مناسبة بينهم، ومنع أية زحام أو تكدسات، قائلًا المبادرة الشبابية حاجة مميزة، ولكن لن يسمح بأى مخالفة للإجراءت الوقائية، وأن الشباب عليهم التوعية بأهمية الالتزام بذلك وبذلك المبادرة تكون مفيدة من كل الجوانب، فتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين عمل وطني والمحافظة على صحتهم وعدم السماح بالتكدس واجب وطني لما يشهده العالم كله من تداعيات انتشار الفيروس.وكلف محافظ بني سويف رئس مدينة الواسطى بتوفير التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب لمنع أية تكدسات بين المواطنين المترددين على تلك المنافذ، مع ضرورة إرسال تقرير مصور بالوضع أولًا بأول.وِأشار محافظ بني سويف إلى سعي المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية والأجهزة المعنية والمجتمع المدني للتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الأساسية والتموينية بالكميات وبالأسعار المناسبة بكل مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن ذلك يتم بالتوازي مع تكثيف حملات الرقابة التموينية على المحال التجارية لمنع كل صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار، ومواجهة كل صور احتكار السلع والبيع في السوق السوداء.رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عادل ضيف الله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف.