الأرصاد: أمطار خفيفة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 24 درجة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من اليوم تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لتصل لـ24 درجة مئوية على القاهرة، مع هدوء تام في سرعات الرياح على جميع الأنحاء، وتختفي تمامًا الرمال والأتربة.ولفتت إلى أنه بدءًا من الغد هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لتصل لـ26 درجة على القاهرة.وأشارت إيمان شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، إلى أن حركة الملاحة البحرية عادت لطبيعتها، إضافة إلى أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مهيآن تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.ونوهت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن هناك فرصًا لتساقط أمطار خفيفة جدًا وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية على السواحل الشمالية والدلتا وقد تصل للقاهرة، محذرة المواطنين من تخفيف الملابس مرة واحدة حتى لا يتعرضوا للإصابة بنزلات البرد، حيث إن فصل الربيع يتميز بالتقلبات الجوية السريعة، وأن يقوموا بتخفيف الملابس تدريجيًا، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.