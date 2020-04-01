البحرين تسدد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار

قالت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين اليوم الأربعاء، إن البلاد سددت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار بلغت أجل الاستحقاق في 31 مارس.وتلقت البحرين إنقاذا من خلال حزمة مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من بعض حلفائها الأكثر ثراء بالمنطقة في 2018، إذ كانت الدولة الخليجية الصغيرة تتجه صوب أزمة ائتمان.