بنك مصر: 13.4 مليار جنيه حصيلة شهادات «ابن مصر»

كشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، لـ"الدستور"، عن وصول إجمالي حصيلة شهادات "ابن مصر" لدى البنك إلى 13.4 مليار جنيه لعدد 50 ألف عميل.وكان بنك مصر أصدر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر"، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، بنسبة عائد 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.