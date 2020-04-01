ضبط 23 ألف لتر منظفات و7 آلاف لتر مواد بترولية بالشرقية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، بمحافظة الشرقية، عدة حملات لتفقد حركة البيع والشراء وضبط المخالفين بدائرة المحافظة، تحت اشراف جمال ذيدان مدير الرقابة التموينية، وبرئاسة محمد سعد رئيس الرقابة وعضوية مفتشي الرقابة التموينية.أسفرت الحملات عن تحرير المحضر رقم 552 لسنة 2020 جنح، ضد صاحب مخزن سري يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وذلك لقيامه بالاتجار في الادوية البشرية والمحاليل والاجهزة الوريدية منتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ على 31 جهاز وريدي منتهي الصلاحية، و29 عبوة افينوفين محلول 3 % منتهي الصلاحية وتم مصادرة المضبوطات علي ذمة القضية.كما تم تحرير المحضر رقم 408 لسنة 2020 ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على 12 ماكينات خياطة، و1500 بالطو أزرق للعمليات، عدد 2000 غطاء رأس للعمليات، 1500 كمامة وجه، و3600 متر قماش أزرق اللون لزوم التصنيع علي وتم مصادرة المضبوطات على ذمة المحضر وفي وجود التفتيش الصيدلي.وتم تحرير المحضر رقم 447 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مصنع مستلزمات طبية يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ علي 25 ماكينة خياطة وسرفلة، و30000 متر قماش ازرق اللون لزوم تصنيع الكمامات، 12500 ملاية سرير زرقاء اللون، و3000 كمامة معدة للبيع وطرحها بالاسواق.و تم تحرير المحضر رقم 448لسنة2020، ضد صاحب محل لتصنيع وبيع المنظفات ومستحضرات التجميل والمطهرات والمطهرات يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وعرضها للبيع مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات التي تدل علي مصدرها، وقد تم التحفظ على 4 تنك سعة التنك الواحد 5000 لترباجمالي 20000 لتر صابون، و1250 لتر من مادةالسلفونيك الخام، وبرميل بلاستيك به 50كيلو ديتول خام، وبرميل بلاستيك به 50 كيلو كلور مركز لزوم التصنيع.المحضر رقم 450 لسنة 2020 جنح امن دولة طوارئ مركز منيا القمح ضد صاحب مخزن سري لتصنيع وبيع الكلور والمنظفات يعمل بدون موافقة جهات الاختصاص وقد تم التحفظ على 1500 لتر كلور سائل - 400 لتر صابون سائل - عدد 360 عبوة كلور سعة اللتر معدة للبيع وتم مصادرة المضبوطات على ذمة القضية.و تم تحرير المحضر رقم 449 لسنة 2020، ضد صاحب محطة خدمة وتموين السيارات بدون موافقة جهات الاختصاص وتجميعة مواد بترولية والاتجار فيها بقصد التربح وقد تم التحفظ علي 2000 لتر بنزين 92 و2500 لتر بنزين 80 و2500 لتر سولار علي ذمة القضية وتحت تصرف النيابة العامة.