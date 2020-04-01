أخصائي: التعليم عن بعد يحتاج إلى وسائل مساعدة (فيديو)

قال أحمد مصراوي، أخصائي تطوير الأعمال في شبكة المدارس الذكية، إن التعليم عن بعد لن يكون كافيًا إذا لم تكن هناك وسائل مساعدة له، وهذا لعدم وجود حالة من الارتباط بين الطلاب وأولياء الأمور بالمنصة التي يعمل بها أو يتلقى المعلومة منها.وأضاف أحمد مصراوي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه يجب أن نجعل التعليم عن بعد ضمن منظومة أكبر تسمى بمنظومة التعليم الإلكتروني، وهو لخلق حالة من التفاعل بين الطلاب وأولياء الأمور والمادة العلمية، وهذا من خلال عمل بما يسمى بالفصول الافتراضية.وأوضح أخصائي تطوير الأعمال في شبكة المدارس الذكية، أن هذه الفصول تكون بين المدرس والطلاب، وبينهم حالة من التفاعل والتبادل المشترك كأنه في الفصل الحقيقي، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج لتغيير بعض المفاهيم لتحقيق عملية تعليمية متكاملة عبر شبكة الإنترنت.