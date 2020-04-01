الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للإرهابيين.. وإنقاذ 13 مهاجرًا

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولايتي: "الجلفة" (شمال البلاد) و"سكيكدة " (شمال شرق).وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش خلال عمليات بحث وتمشيط بولايتي: الجلفة وسكيكدة- من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية، وملابس، وأغراض مختلفة.وأضاف البيان أنه تم تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة "المنعرج الأبيض" بولاية "تبسة"، شمال شرق البلاد.وعلى صعيد آخر، أشار البيان إلى أن إحدى وحدات البحث والإنقاذ التابعة للقوات البحرية تمكنت من إنقاذ ثلاثة عشر مهاجرا "غير شرعي" من جنسيات إفريقية مختلفة، وانتشال جثث ثلاثة آخرين، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة مفقودين، وذلك إثر غرق القارب المطاطي الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال شرق ولاية "مستغانم" الواقعة شمال غرب الجزائر.