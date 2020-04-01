6 مدارس لتسليم شرائح «التابلت» لطلاب شمال سيناء

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تخصيص 6 مدارس على مستوى المحافظة لتسليم شرائح أجهزة "التابلت" لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام.وقال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، إنه تم تخصيص 6 مدارس من بينها 4 مدارس بإدارة العريش التعليمية ومدرستين بإدارة بئر العبد التعليمية (واحدة في مدينة بئر العبد والثانية في قرية رمانة)، وذلك لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت.وأضاف "رضوان" أنه تم تخصيص سنترال السلام في حى ضاحية السلام بالعريش لتسليم شرائح "التابلت" للإدارات التعليمية برفح والحسنة ونخل، حيث يقوم مندوب من كل إدارة بتسلم الشرائح وتوزيعها على الطلاب.وأوضح أنه يحق للطالب أو الطالبة الدخول على منصة الامتحان عن طريق "الواى فاى" المنزلى أو بالمدارس أو بأى مكان، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بشمال سيناء يبلغ 3 آلاف و526 طالبًا وطالبة.