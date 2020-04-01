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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان توسع حظر دخول أراضيها ليشمل القادمين من 73 دولة ومنطقة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:27 م
اليابان
اليابان
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أنها ستحظر دخول الأجانب من 73 دولة ومنطقة إلى أراضيها، وذلك في خطوة تشمل الأمريكتين وإفريقيا، لمواجهة الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس "كورونا " في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قوله- خلال اجتماع لفريق عمل حكومي حول جهود التعامل مع فيروس كورونا في البلاد اليوم- إن الحظر الجديد سيُفرض اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، وسيظل ساريًا حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

وقال آبي، إن الحكومة ستطلب من المواطنين اليابانيين العائدين من تلك الدول الخضوع لفحوصات "كورونا "، بينما سيطلب من جميع المسافرين "الوافدين " القيام بالحجر الذاتي، والامتناع عن استخدام وسائل النقل العام لمدة أربعة عشر يومًا.

ويشمل قرار الحظر كلا من: أستراليا وبريطانيا والبرازيل وكندا ونيوزيلندا وتايوان والمغرب والولايات المتحدة، إلى جانب واحد وأربعين دولة ومنطقة تمت إضافتها حديثًا، إلى جانب معظم أوروبا، والعديد من الدول في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

كما ستوسع السلطات اليابانية نطاق الحظر ليشمل مناطق محددة من جارتيها الآسيويتن: الصين، وكوريا الجنوبية.

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