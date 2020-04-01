8.4% زيادة بالسفن المارة بقناة السويس عن العام الماضي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة وتسير وفق المعدلات الطبيعية لأعداد وحمولات السفن العابرة للقناة ولم تتأثر حتى الآن بتداعيات ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال شهر مارس 2020 عبور 1662 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1589 سفينة خلال شهر مارس من العام الماضي، بفارق 73 سفينة بنسبة زيادة قدرها 4.6%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 101 مليون و101 ألف طن، مقابل 97 مليون و796 ألف طن خلال شهر مارس من العام الماضي بفارق 3 مليون و305 ألف طن بنسبة زيادة بلغت 3.4 %.وأوضح رئيس الهيئة أن إحصائيات الملاحة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 سجلت زيادة في أعداد السفن بنسبة 8.4%، وزيادة في حمولات السفن العابرة للقناة بنسبة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.