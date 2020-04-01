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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

191 مقرًا إضافيًا لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:24 م
البحيرة
البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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قام اللواء هشام آمنة محافظة البحيرة بجولة تفقدية للوقوف على أعمال صرف معاشات شهر أبريل بالمقرات الإضافية التي تم تجهيزها بنطاق المحافظة للتيسير على المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ مقر الاستاد الرياضي في دمنهور الذى تم تجهيزه بالتنسيق مع حزب "حماة الوطن" بشادر كبير يضم عددا من المقاعد المتباعدة وكذا توفير لجنة طبية للكشف الحرارى على المواطنين والتعقيم والتطهير قبل وأثناء وبعد الصرف بالإضافة إلى وجود لجان لتنظيم دخول المواطنين للصرف وخروجهم من المقر الذي يضم 5 وحدات وماكينات صرف.

وأضاف أن عدد المستحقين لصرف المعاشات من 500 ألف مواطن، وأشار إلى أنه تم فتح أكثر من 191 مقرا إضافيا بربوع المحافظة لصرف المعاشات كما تم التنبيه على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية أثناء صرف المعاشات من البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك مع مراعاة عدم التكدس أثناء عملية الصرف.
191 مقرًا إضافيًا لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)
191 مقرًا إضافيًا لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)
191 مقرًا إضافيًا لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)
191 مقرًا إضافيًا لصرف المعاشات بالبحيرة (صور)

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