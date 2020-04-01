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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الـ«ATM» للسيدات فقط.. خطة صرف المعاشات من بنك ناصر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:21 م
ATM
ATM
ولاء جمال
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تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عمليات صرف المعاشات بـ93 فرعًا للبنك منتشرة في أنحاء الجمهورية، دون خصم أقساط القروض، في اليوم الأول لها.

وشهدت فروع البنك حالة من الهدوء والتنظيم ووجود مديرى الفروع، لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس، وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.

وصرح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه بناء على توجيهات الوزيرة تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام، تبدأ من اليوم وحتى 9 أبريل منعًا لزحام المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فاروق، أن عدد عملاء البنك من أصحاب المعاشات يبلغ 406 آلاف عميل، بإجمالي مبلغ 1.16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وأداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات داخل الفروع، حيث تم فتح أبواب البنك اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد انتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء، لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا، بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن انتظارهم خارج الفرع مع تخصيص ماكينات "ATM" للسيدات فقط.

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