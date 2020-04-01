محافظ بنى سويف يتابع توزيع شرائح التابلت فى 8 مدارس

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال توزيع شرائح التابلت بالمدارس التي تم تخصيصها لتوزيع الشرائح بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخفيف الزحام والتكدس أمام مقر التوزيع بالشركة، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث يبلغ عدد الطلاب 14 ألفا و56 طالبا وطالبة بالصف الأولى الثانوي، ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي "الإلكتروني" المزمع عقده اعتبارًا من 5 أبريل الجاري.ووجه المحافظ منذ يومين بتخصيص 8 مدارس لتوزيع الشرائح التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور في هذه الفترة نظرًا لقرب موعد الامتحانات، والمدارس هي: الشهيد غريب عبدالتواب بالواسطى، الشهيد أحمد محمد كامل بناصر، والشهيد هشام طعمة ببني سويف، محمد مبروك خطاب شرق النيل، وأهناسا الثانوية بنات، وفاطمة الزهراء بنات ببا، وعبدالحميد عبدالحفيظ بسمسطا، والشهيد عصام سالم بنات بالفشن.واطمأن محافظ بني سويف، خلال الجولة، على اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم، حفاظًا على عدم التكدس والاختلاط، مطالبا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الإجراءات الوقائية، ومشددا على المتابعة المستمرة لهذه المقرات حتى يتم الانتهاء من أعمال التسليم.وناقش المحافظ مع سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم أثناء الجولة الموقف التنفيذي لتوزيع الشرائح، وأن الموقف الحالى لعملية التوزيع سواء بالنسبة للشرائح التي تم توزيعها مباشرة بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات والشرائح التي يتم توزيعها داخل المدارس في كل إدارة تعليمية من خلال محضر تنسيق تم توقيعه مع الشركة.وأشار إلى أنه تم حتى اليوم توزيع 12 ألفا و85 شريحة من مستهدف 14 ألفا و56 بنسبة توزيع 88%، بواقع 1320 شريحة بالفشن، و1899شريحة بالواسطى، و1280بأهناسيا، و1557 في ببا، 3734 ببني سويف، 1150 بسمسطا، و1145 بناصر، فيما تتواصل أعمال التوزيع تباعا حتى الانتهاء من توزيع الشرائح على جميع الطلاب المستهدفين.وأضافت وكيل المديرية أنه طبقا لخطة المديرية التي اعتمدها محافظ بني سويف فقد بدأت أعمال توزيع شرائح التابلت "منذ الإثنين الماضي" لطلاب الصف الأول الثانوى، وتوافد أولياء الأمور للحصول على الشرائح، حيث تم التأكيد ومراعاة اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور، ومنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين.