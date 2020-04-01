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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«الثروة الحيوانية»: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يهدف للربح

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:20 م
الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية
ياسمين عباس
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قال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يهدف للربح ولكنه شريك أساسي مع وزارة الزراعة لتوفير وتأمين الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هدفه حيث يتم تمويل وصرف البنك الزراعي لهم 15 ألف جنيه للعجل و5 آلاف جنيه لتغذيتها.

وأضاف سليمان خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه بمجرد أن المستفيد يستلم الحيوانات الخاصة به يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلًا عن تكثيف متابعتها والإشراف البيطري المجاني عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

ونوه رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بأنه وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، أن المستفيد الذي يطلب أقل من 10 رؤوس ماشية ليس مطالبا منه رخصة تشغيل ولا تصريح مزاولة نشاط، ويتم الاكتفاء فقط بمعاينة ثلاثية من قبل قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية مع البنك الزراعي المصري للتأكد من مكان التربية التابع للمستفيد إذا كان قابل لتسمين الماشية أم لا.

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