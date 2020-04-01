أهالي الأقصر يذبحون «عجل» للسودانيين العالقين (صور)

لم يمتنع أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن تقديم يد العون لأشقائهم السودانيين العالقين على الحدود السودانية بعدما رفضت بلادهم استقبالهم، لقيامها بغلق حدودها، وذلك ضمن خطتها للتصدي لتفشي فيروس كورونا بين مواطنيها.وقال أحمد درويش أحد أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أن الأهالي لن ينقطعوا عن تقديم المساعدات سواء كانت طعام أو أدوية لأشقائهم السودانيين، الذين علقوا بقرية الزنيقة بعدما أعلنت الحكومة السودانية عن رفضها استقبالهم خلال تلك الفترة التي تشهد ظهور جائحة فيروس كورونا والتي ضربت جميع دول العالم.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن عددا كبيرا من القرى في مدينتي إسنا وأرمنت تسابقوا لاستضافة أشقائهم السودانيين، وتقديم الطعام والدواء لهم خلال فترة تواجدهم في الأقصر، خاصة أنهم يمرون بمحنة ليست بالسهلة، فبقائهم في العراء أمرًا قاسيًا خاصة أن من بينهم سيدات وأطفال ومسنين ومرضى، وبالتالي فإن أهالي الأقصر كانوا لن يقبلوا أن يتقاعسوا عن مساعدة أشقائهم.وأشار إلى أن أهالي قرية المساوية قاموا بشراء عجل خصيصًا لأشقائهم السودانيين، وقام أهالي القرية بذبحه وطهوه وتقديم لحومها للسودانيين، مشيرًا إلى أن المساعدات لم تنقطع طوال الفترة الماضية حيث كان يقدم ثلاثة وجبات يوميًا، وكذلك العلاج.وأكد أن المصريين لن يتخلوا أبدًا عن أشقائهم السودانيين، وأنهم سيظلون يتسابقون على ضيافتهم طالما كانوا متواجدين على أرض مصر.