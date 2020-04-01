رفع 2060 طن مخلفات خلال مارس بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمدن المحافظة نجحت في رفع 2060 طن مخلفات هدم وتراكمات قمامة ونواتج تطهير ترع خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة "قنا نظيفة" لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كل المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقرى والطرق الرئيسية والطرق الجانبية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وأوضح "الداودي"- في بيان له اليوم الأربعاء- أن النصف الأول من شهر مارس شهد رفع 1980 طن مخلفات وقمامة بجميع مدن وقرى المحافظة، ليصل بذلك إجمالي ما تم رفعه من مخلفات وقمامة طوال الشهر إلى 4040 طنًا، مؤكدا استمرار مبادرة قنا نظيفة حتى يتم رفع كل أنواع المخلفات المتراكمة بالشوارع وعلى جوانب الترع بما يوفر بيئة نظيفة وصحية للمواطن القنائى.