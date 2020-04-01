رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:17 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا، عبارة عن رسالة موجهة للمجتمع المصري.

وجاء في الرسالة:

نواجه جميعًا خطرًا عالميًا يتمثل في الجائحة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا ونود أن ندعو كل أطراف التعليم في مصر من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين وكذلك مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والإعلام المصري إلى تفهم ما تقوم به الدولة المصرية هذه الأيام وكذلك ندعو الجميع إلى إدراك العقبات والصعوبات، والفرص أيضًا، وضرورة التعاون معًا لنصل بأبنائنا إلى بر الأمان.

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل طاقاتها للتيسير على أبنائنا في الداخل والخارج للحفاظ عليهم من انتشار الجائحة، وفي نفس الوقت حماية مستقبلهم التعليمي ولذلك ينتظرنا في الأيام القادمة مشروعات عملاقة:

١) الامتحانات الإلكترونية التجريبية تبدأ يوم الأحد ٥ أبريل لقرابة ٦٠٠ ألف طالب في منازلهم حول الجمهورية.

٢) إنشاء وتفعيل منصة التواصل الإلكترونية في جميع مدارس مصر الحكومية وتسكين أكثر من مليون معلم و٢٠ مليون طالب عليها ثم إدارتها.

٣) إعداد وتوزيع وتصحيح المشروعات البحثية لـ7 سنوات دراسية (٣-٩) في أنحاء الجمهورية لحوالي ١٥ مليون طالب وطالبة.

٤) إطلاق المكتبة الرقمية التعليمية في ٧ دول عربية وأوروبية لمساعدة أشقائنا وأبنائنا في الخارج.

٥) تحديث المكتبة الرقمية وإدارتها لخدمة كل الطلاب في مصر.

٦) الامتحانات الإلكترونية لنهاية الترم الثاني في شهر مايو ٢٠٢٠ لقرابة مليون و٢٠٠ ألف طالب في منازلهم حول الجمهورية.

٧) إدارة امتحانات التعليم الفني للدبلومات الفنية لحوالي ٧٠٠ ألف طالب.

٨) إدارة امتحانات الثانوية العامة لحوالي ٦٥٠ ألف طالب.

والعديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالمدارس الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ستيم للمتفوقين.

برجاء ملاحظة أنَّ امتحانات أولى ثانوي في أبريل "تجريبية" بدون درجات للاعتياد على استخدام التابلت واختبار الشبكات وكفاءتها.

وكذلك جميع المشروعات البحثية لسنوات النقل مثلها مثل الاختبارات التقليدية للمرور إلى الصف الأعلى وليست سنوات فاصلة.

وبالتالي لا يوجد ما يستدعي أي نوع من أنواع القلق أو التوتر، حيث إن كل الاختبارات والمشروعات بنظام الكتاب المفتوح وتتم في المنازل بلا ضغط وتغطي فقط المناهج التي تم تدريسها حتى تعليق الدراسة.

نتمنى أن نتعاون جميعًا لإنجاح كل هذه المشروعات لأنها مصممة للحفاظ على أبنائنا وكذلك لأنها أساس هائل لمستقبل تعليمي أفضل.

نعمل في ظروف شديدة الصعوبة وبالتالي نتمنى التعامل مع أي مشاكل قد تطرأ بهدوء حتى نستطيع التعامل معها بدون حالة التوتر غير المبرر التي يصطنعها البعض عن طريق اختلاق بلبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أدعو السادة أولياء الأمور إلى الإلمام بما نقوم به ومساعدة أبنائهم على الاستفادة من أنماط التعلم الجديدة والابتعاد عن كل أشكال الدروس الخصوصية ومحاولات الاتجار بالتعليم.

الوزارة تقدم كل هذا مجانًا ولا تنزلقوا إلى محاولات البعض التربح على حساب أبنائكم فقد وفرنا لهم كل ما نستطيع وبإذن الله نمر من هذه المرحلة أقوى وأكثر وعيًا بالهدف الأسمى للتعلم.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

«هيئة الدواء» تؤكد تأمين مخزون أدوية حيوية يكفي 6 أشهر

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

خاص.. أحمد فتحي يكشف الخطوة القادمة بعد رحيله عن الأهلي

رسالة مهمة من وزارة التربية والتعليم للمجتمع المصرى

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

انطلاق مبادرة «لست وحدك» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا

الشرنوبى وكارمن سليمان.. نجما بث «الثقافة» على يوتيوب

الروائي محمد كمال: أنتهيت من «تمثال الخزف» في فترة العزل

«الثقافة» تطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية «أون لاين»