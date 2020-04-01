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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

كواليس اتفاقات نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية لمواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:26 م
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
سارة الشلقاني
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يواصل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، وبيني جانتس رئيس كتلة "أزرق أبيض"، من أجل تشكيل حكومة وحدة، ومواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشملت المباحثات أن يحصل جانتس على الوزارات الهامة مثل القضاء والسياحة والجيش، مقابل بقاء نتنياهو رئيس أول في الحكومة، وكذلك منح منصب رئيس الكنيست لليكود، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء في المباحثات الحالية أن يتولى جانتس وزارة الجيش لفترة محددة، وفي الفترة الثانية من التناوب الحكومي تنتقل إلى جابي أشكنازي القيادي في "أزرق أبيض"، فيما يتولى الاخير حقيبة الخارجية خلال الفترا الأولى، وبعدها تنتقل لأحد أعضاء الليكود.

وأوضحت المباحثات أنه خلال أول 6 شهور من تشكيل الحكومة يتم العمل على مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، وكذلك بلورة الخطوط السياسية الرئيسية لها.

ومن أبرز نقاط الخلاف الحالية في تلك المباحثات هو بند فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومناطق الاغوار، حيث يسعى الليكود لأن يكون شرطا أساسيا في اتفاقات حكومة الوحدة، ولكن أزرق أبيض يرفض ذلك.

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