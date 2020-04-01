لؤى يطرح «باراشوت» على «يوتيوب»

طرحت شركة "مزيكا"، اليوم الأربعاء، على "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية للنجم لؤى أغنيته الجديدة "باراشوت" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله"، الذى من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة القادمة.أغنية "باراشوت" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.يذكر أن "مزيكا" قد طرحت لــ لؤي ثلاث أغنيات من الألبوم الأولى "الليلة سهرانين" كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرًا" كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامى دهيمة، والثالثة "بأذينى" من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت، توزيع موسيقى إلهامى دهيمة.يقول مطلع أغنية "باراشوت"اللى عايز منك حاجة ممكن يعمل أى حاجةوقت ما تبقى فى عز الحاجة ممكن يعمل أى حاجةوبتلاقيه قايد صوابعه العشرة ليكباراشوت متطفل عليك بيمص دمك بالبطىءوفى الختام بعد ما تستدرج قوام يوصل لغرضه سلام سلام.