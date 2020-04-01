صرف تعويضات مربي الأغنام المتضررين من سوء الأحوال الجوية بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، مربي الأغنام المتضررين من سوء الأحوال الجوية يومى الخميس والجمعة 12 و13 مارس الماضى، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام والإدارات المعنية لصرف التعويضات اللازمة لهم بعد حصر وتقدير حجم الأضرار والخسائر الناتجة فى ثروة الأغنام النافقة لديهم من خلال المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعى.وأكد المحافظ -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم الاسراع فى تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية بالمحافظة كمديرية التضامن وتنمية القرية، ومديرية الزراعة، والطب البيطرى، والتفتيش المالى، والشئون القانونية لحصر وتقدير حجم الأضرار والخسائر الناتجة فى ثروة الأغنام النافقة لديهم عدة مواقع بالمحافظة نتيجة مياه الأمطار والسعي منذ اللحظة الأولى لتقليل حجم الخسائر.