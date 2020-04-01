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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة» تطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية «أون لاين»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:13 م
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور
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ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، تطلق إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، سلسلة من المحاضرات والندوات ينظمها ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هشام عزمى وتحمل عنوان ثقافة أون لاين، على قناة امانة مؤتمرات المجلس الاعلى للثقافة بـ يوتيوب
‏https:www.youtube.comchannelUCWaTD41YvSIMXrsBpqC3CUA


تبدأ في الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمحاضرة الأبعاد الثقافية يلقيها الدكتور أسامة عبد الباري عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس.

وقالت "عبد الدايم" إن السلسلة تهدف إلى تقديم محاضرات مختصرة يلقيها أساتذة متخصصون من اعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة تتعلق بالظرف الراهن وما يصاحبه من تداعيات، مضيفة انها تتناول مجالات مختلفة وتعالج عدد من الجوانب الحياتية فى المجتمع المصرى، وتناقش موضوعات تربوية ونفسية واجتماعية وعلمية وفكرية توجه لمختلف الشرائح بهدف التوعية.

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