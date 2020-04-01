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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

21 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:09 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأربعاء، تسجيل 21 حالة إصابة "مؤكدة " جديدة بفيروس "كورونا" المستجد حتى صباح اليوم، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة "المؤكدة " بالفيروس في البلاد إلى 638 حالة.

وأضافت الوزارة - عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس "كورونا " المستجد بالمغرب - أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري "سلبي " بلغ 2561 حالة، فيما استقر عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن والتي بلغت 24 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة 36 حالة.

وتتوزع الحالات الإجمالية للإصابة بالفيروس، في كل من: الدار البيضاء - سطات (179 حالة) وفاس، ومكناس (110 حالة)، والرباط، سلا-القنيطرة (111 حالة)، ومراكش-آسفي (115 حالة)، وطنجة - تطوان - الحسيمة (44 حالة)، والجهة الشرقية (26 حالة) وسوس ماسة (17 حالة)، وجهة بني ملال خنيفرة (20 حالة )، ودرعة تافيلالت ( 13 حالة )، وجهة العيون -الساقية الحمراء (حالتان)، وجهة كلميم - واد نون (حالة واحدة)، فيما لم تسجل أية حالة بجهة: الداخلة - واد الذهب.

وأهابت وزارة الصحة المغربية - في بيانها - بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

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