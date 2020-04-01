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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:07 م
أولمبياد
أولمبياد
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سلم منظمو أولمبياد طوكيو 2020، الشعلة الأولمبية اليوم الأربعاء، لبلدية فوكوشيما، ليتم عرضها حتى نهاية شهر أبريل الحالي بقرية التدريب الوطنية كنقطة إنطلاق مسيرة الشعلة التي تستغرق 121 يوما قبل انتقالها إلى طوكيو، وذلك عقب تأجيل الأولمبياد للعام القادم للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وسلم يوكيهيكو نونومورا أحد منظمو الأولمبياد الشعلة في حفل هادئ، لماكوتو نوجي من بلدية فوكوشيما، حيث سافر "نونومورا" فقط من اللجنة المنظمة للأولمبياد إلى فوكوشيما، في الشمال، لحضور حفل تسليم الشعلة.

وقال "نونومورا" خلال كلمته "هذا رمز للأمل للعالم أجمع، من أجل احتفال البشرية من خلال طوكيو 2020، عقب التغلب على فيروس كورونا الخطير".

ومن جانبه قال ماكوتو نوجي بلدية فوكوشيما "أثق بشدة في انتقال الشعلة الأولمبية، من قرية التدريب الوطنية.. العام المقبل، سيكون رسالة قوية على قدرتنا على تجاوز الصعاب"، مضيفا " دورة الألعاب الأوليمبية ترمز للأمل بعد التغلب على مرض فيروس كورونا، الذي نكافحه حاليا ليس فقط من اليابان، لكن من جميع أنحاء العالم".

ومن المنتظر أن تقام الأولمبياد بعد تأجيلها، بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021 المقبل.

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