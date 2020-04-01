تعقيم مكاتب البريد أثناء صرف المعاشات ببورسعيد (صور)

شنت هيئة البريد المصري بمحافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الأربعاء، لتطهير مكاتب البريد بكافة أحياء المحافظة قبل وأثناء صرف المعاشات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وخصصت المحافظة 4 مدارس كمقار لصرف المعاشات بجانب الصرف من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والبنوك، وذلك حرصا على عدم تكدس المواطنين، وهي: مدرسة مكة المكرمة بحي المناخ، ومدرسة القابوطي الإعدادية بنات بحي الضواحي، ومدرسة أم المؤمنين بنات في بورفؤاد، بالإضافة إلى مدرسة احتياطي وهي مدرسة حامد الألفي.وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وضعت آلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل وجاءت كالتالي: 1000 جنيه أو أقل يصرفون معاشاتهم أيام الأربعاء 1، و2، و4 من شهر أبريل، ومن 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم أيام من يوم 5 إلى يوم 7 من نفس الشهر، بينما أكثر من 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافق 8 و9 أبريل.