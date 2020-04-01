رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم مكاتب البريد أثناء صرف المعاشات ببورسعيد (صور)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:06 م
هيئة البريد المصري
هيئة البريد المصري
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
شنت هيئة البريد المصري بمحافظة بورسعيد، حملات مكثفة، اليوم الأربعاء، لتطهير مكاتب البريد بكافة أحياء المحافظة قبل وأثناء صرف المعاشات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخصصت المحافظة 4 مدارس كمقار لصرف المعاشات بجانب الصرف من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والبنوك، وذلك حرصا على عدم تكدس المواطنين، وهي: مدرسة مكة المكرمة بحي المناخ، ومدرسة القابوطي الإعدادية بنات بحي الضواحي، ومدرسة أم المؤمنين بنات في بورفؤاد، بالإضافة إلى مدرسة احتياطي وهي مدرسة حامد الألفي.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وضعت آلية تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل وجاءت كالتالي: 1000 جنيه أو أقل يصرفون معاشاتهم أيام الأربعاء 1، و2، و4 من شهر أبريل، ومن 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم أيام من يوم 5 إلى يوم 7 من نفس الشهر، بينما أكثر من 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافق 8 و9 أبريل.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: خطر انتقال عدوى كورونا لن يزول

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1 - 4 - 2020

مجلس الوزراء: موقع إلكتروني للتواصل مع المتضررين من أزمة كورونا

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية «أون لاين»

«نور».. قصة تضيىء حياة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية

العدد 16 من «ميريت الثقافية» يفتح ملف سد النهضة

«الشارقة فضاء الشعر والخيال» في عدد مجلة «القوافي» الثامن