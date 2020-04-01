الصين: الوقاية من حالات الإصابات الوافدة بكورونا أولوية قصوى

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قال الرئيس الصيني "شي جين بينج"، اليوم الأربعاء، إن الصين ستعطي الوقاية من حالات الإصابة الوافدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، الأولوية القصوى في الوقت الحاضر ولفترة "طويلةجاء ذلك في تصريحات للرئيس الصيني، خلال جولة تفقدية في مقاطعة "تشجيانج" شرق البلاد لمتابعة أعمال السيطرة على الفيروس واستئناف العمل.وأضاف بينج أنه ينبغي تنسيق جهود السيطرة على الفيروس والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسعي بقوة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذا العام.وحث رئيس الصين على بذل جهود لجعل سلسلة الإمداد العالمية سلسلة لضمان أنشطة اقتصادية وتجارية طبيعية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية ستتخطى بالتأكيد هذه الأوقات العصيبة وتبدأ تنمية أفضل.وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 806 حالات وافدة بينهم 115 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، بينما يتلقى 691 شخصا العلاج في المستشفيات من ضمنهم 20 شخصا في حالة خطيرة.