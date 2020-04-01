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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تنفي ما تردد بشأن اكتشاف المصابين بكورونا في ليبيا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:00 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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نفت منظمة الصحة العالمية ما تردد من تصريحات منسوبة لها تفيد بأن قلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ليبيا يرجع لعدم القدرة على اكتشافها.

وقال الناطق باسم المنظمة في ليبيا أحمد العليقي – وفقا لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء - اليوم الأربعاء - "رأيت ما يتناقله البعض على وسائل التواصل من منشورات وكلام خاطئ ويتحدثون باسم منظمة الصحة العالمية بما أنها الجهة الموثوق بها محليًا ودوليًا في إعطاء الآراء في كل الأمور التقنية”، نافيا ما تردد عن أن “قلة الإصابات ترجع لعدم قدرة نظم اكتشاف المخاطر”.

ودعا العليقي الليبيين إلى عدم الاستماع لمثل هذه الأكاذيب والبحث على المعلومة من مصدرها إما عن طريق موقع المنظمة أو المتحدث باسمها فقط”.

يذكر أن المنظمة الصحة العالمية عبر مكتبها في ليبيا قد شددت، في بيان لها، على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد، مصنفة ليبيا من بين الدول عالية المخاطر في المنطقة.

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