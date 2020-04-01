رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق فى شارع بشبرا الخيمة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:59 م
حريق
حريق
كتب صلاح حسنى
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شارع عبدالله عويس بحي شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بشارع 15 مايو بمدينة الزهور بحي شرق شبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية في شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق إلى المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

رفضوا الحجر الصحى.. الحقيقة الكاملة لتجمهر العائدين من الكويت بمطار القاهرة

تفاصيل جديدة عن عزل عمارتين ببورسعيد بعد اكتشاف إصابتين بـ«كورونا»

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

الصور

image description

الحظر فى شوارع القاهرة

image description

«المصريين» يطهر شوارع الحراجية برأس غارب لمواجهة كورونا

image description

«الغد» يواصل توزيع الكمامات وأدوات التعقيم على مواطني المحافظات

image description

محمد الباز يشارك فى حملة معهد الأورام للتبرع بالدم

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت (فيديو)

مطار القاهرة يستقبل رحلة جوية استثنائية تحمل المصريين العالقين بفرنسا.. اليوم

الحكومة: الوضع الطبى مطمئن ولا نية لاتخاذ إجراءات تقييدية جديدة

وزير التعليم لـ«الدستور»: المجموع العام يحسم الالتحاق بالثانوية وليس البحث

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم يقدم قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

فيروسات تهاجم الخصية وتؤثر على خصوبة الرجال.. تعرف عليها

الآثار النفسية للحجر الصحي

في حضور 2700 طبيب "الحكمة" تعقد لقاء علمياً عن بعد للتوعية حول ابرز بروتوكلات كورونا

منوعات

الشعلة الأولمبية تصل نقطة انطلاقها في اليابان

طيران الإمارات تنقل عمليات الشحن مؤقتًا لمطار دبي

87 ألف موظف بـ«لوفتهانزا» إلى الدوام الجزئي

اليونسكو تقدم 30 منحة تدريبية لأبناء القارة السمراء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف واعٍ يدرك حقيقة مسئوليته
جلال حمام
من طينها الطيب يخرج أبناؤها الطيبون
ثروت الخرباوي
حسن البنا.. نبى الجماعة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تطلق سلسلة محاضرات وندوات توعوية «أون لاين»

«نور».. قصة تضيىء حياة الأطفال ذوي الإعاقة البصرية

العدد 16 من «ميريت الثقافية» يفتح ملف سد النهضة

«الشارقة فضاء الشعر والخيال» في عدد مجلة «القوافي» الثامن