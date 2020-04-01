السيطرة على حريق فى شارع بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى شارع عبدالله عويس بحي شرق شبرا الخيمة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بشارع 15 مايو بمدينة الزهور بحي شرق شبرا الخيمة.وانتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية في شبرا الخيمة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق إلى المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.