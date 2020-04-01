359 ألف غرامة لمخالفي الإغلاق المفروض في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير اليوم الأربعاء، أن قوات الشرطة والدرك أصدرت 359 ألف غرامة مالية لمخالفي الإغلاق الصارم المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا.وصرح كاستانير في مقابلة تليفزيونية بأن قوات الأمن أجرت 5.8 مليون تدقيق منذ دخول الإغلاق حيز التنفيذ فى 17 مارس الجاري.وبموجب القواعد المعمول بها في فرنسا، يجب على أي شخص يخرج إلى الشارع أن يحمل توضيحا موقعا يذكر السبب الذي حمله على ترك منزله، والذي يمكن أن يكون بغرض التسوق لشراء أغراض ضرورية أو العمل أو لرؤية طبيب أوالتريض بصورة محدودة.وأكدت فرنسا تسجيل أكثر من 52 ألف إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب وفاة 3523 شخصا.وحذر كاستانير من يفكرون في الخروج في عطلات خلال الفترة القادمة بالقول إن خلال الإغلاق "لا يمكنك الذهاب في عطلة".