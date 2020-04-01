روسيا وأمريكا يبحثان وضع سوق النفط العالمية

وأعلنت وزارة الطاقة الروسية وفق ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن نوفاك وبرويليت أشارا إلى مخاطر استقرار إمدادات النفط في السوق بعد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان، إن الوزيرين أشارا إلى أن تراجع الطلب وزيادة الفائض في سوق النفط، لا يسهم في التطور المستمر لقطاع الطاقة العالمي، ويفرض مخاطر استقرار العرض في السوق بعد بدء الانتعاش الاقتصادي العالمي.