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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير اقتصادي: أردوغان أعطى أملا كاذبا في مواجهة كورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:52 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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قالت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية إن تفشي فيروس كورونا في تركيا يضغط على الاقتصاد المثقل بالعملة الضعيفة ومستويات الديون المرتفعة، مؤكدة أن البلاد أصبحت ضمن أكثر الدول من حيث معدل الزيادة في الإصابات في العالم، وهو ما يجعلها تواجه خيارات صعبة للغاية.

ونقلت الصحيفة عن بيرك إيسن، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة قوله "إن تأخر الحكومة التركية في مواجهة الأزمة أعطى الناس الأمل الكاذب في أنها قد تتمكن من تجنب المصير الذي وصلت إليه إيطاليا وإسبانيا، مشيرا إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات لمحاولة احتواء الفيروس، إلا ان هذه الإجراءات لم تعوض الخسائر الكبرى التي وقعت بالبلاد، بسبب اتباع الحكومة سياسة الإنكار وتأخرها في إتخاذ أي رد الفعل في البداية.

وأضاف إيسن "إنه منذ إعلان تركيا عن تسجيل أول حالة إيجابية بالفيروس، تصاعدت الأزمة بسرعة كبيرة، بينما اتسم رد فعل الحكومة على الوباء بالتأخر، كما فشلت الحكومة في عزل آلاف الزوار القادمين من البلدان المصابة، وهو ما جعل السياسات الاقتصادية ونظام الحكم في تركيا على المحك".

وتابع الخبير الاقتصادي ان تفشي المرض جاء في وقت كانت فيه البلاد تعاني بالفعل من ضعف اقتصادي في ظل وجود مستويات مرتفعة جدا من ديون الشركات والقطاع الخاص، مؤكدا ان الاقتصاد التركي هو الأكثر عرضة لأزمة كورونا العالمية ويعد من أكثر الأسواق ذات المخاطر العالية.

وأوضح "إيسن" إن الحكومة فشلت في توفير الإغاثة المالية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، الذين يواصل الكثير منهم العمل من أجل كسب ما يكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، واختتم قائلاِ "بالنظر إلى الوضع الضعيف للاقتصاد التركي حتى قبل تفشي الوباء، ربما لا تمتلك الحكومة الموارد الكافية لتحمل الإغلاق الكامل".

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