خروج متعاف جديد من كورونا بالإسماعيلية ووصولهم لـ25 شخصا (صور)





وبخروج عبدالمجيد يرتفع عدد المغادرين للمستشفى لـ25 شخصًا خلال الأيام التي استقبل فيها المستشفى مصابين بالمرض.



شهد الحجر الصحي بمسشتفى أبوخليفة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خروج محمد عبدالمجيد 21 سنة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه للعلاج خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، وتبين تحسن حالته وبسحب عينات منه أثبتت النتائج اختفاء فيروس كورونا المستجد به، وكان في انتظاره شقيقه خارج المستشفى.وبخروج عبدالمجيد يرتفع عدد المغادرين للمستشفى لـ25 شخصًا خلال الأيام التي استقبل فيها المستشفى مصابين بالمرض.

خروج متعاف جديد من كورونا

وكانت مستشفى أبو خليفة قد تخصصت للحجر الصحي، لحداثتها وكفاءتها، حيث تعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 130 سريرًا، منها 16 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، بجانب قسم استقبال وطوارئ على مستوى هائل للخدمات، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل هزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، وقسم العيادات ويحتوي على 5 غرف للكشف وغرفة لأخذ العينات و3 غرف للعلاج الطبيعي، وصيدلة، وأخرى للأشعة السينية، وقسم العمليات ويحتوي على 3 غرف عمليات و6 أسرة إفاقة وتحضير، وقسم المعامل ويحتوي على 3 معامل للكيمياء والهيماتولوجي والبكتريولوجي، وقسم الأشعة وبه 2 أشعة سينية وواحدة مقطعية ودوبلر بالإضافة إلى قسمين واحد للخدمات المساندة وآخر سكن للأطباء، والمستشفى مقام على مساحة 5 أفدنة.



خروج متعاف جديد من كورونا

كما يخدم مستشفى أبو خليفة عدد من المحافظات، وهى الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، ويقدم الخدمة مجانًا كمستشفى طوارئ، كما يخدم قطاع محور قناة السويس إلى جانب كونه أحدث نقله كبيرة في الخدمة الصحية ويخفف الضغط الكبير على المستشفيات العامة وفي مقدمتها مستشفى الإسماعيلية العام.



خروج متعاف جديد من كورونا

وتم تطوير مستشفى أبو خليفة بتكلفة قدرها 273 مليون جنيه، وكانت تأتي ضمن المشروعات المتعثرة، وتم استلام المستشفى عام 2002، وتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها مؤخرًا، وتم تشغيلها بكامل قوتها لتكون إحدى الصروح الطبية، كما تعد صرح طبي يتفق مع توجه الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



خروج متعاف جديد من كورونا