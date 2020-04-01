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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير: قرار خفض أسعار الطاقة سيدعم الاستثمار المحلى

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 12:49 م
عمرو الباهي
عمرو الباهي
أسامة الشندويلي
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قال عمرو الباهي، الخبير الاقتصادي، إن قرار خفض أسعار الطاقة للمصانع سيدعم الاستثمار المحلي بشكل كبير في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.

وأضاف الباهي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تراجع أسعار النفط عالميًا أدى إلى تخفيض سعر الغاز الطبيعي، الأمر الذي جعل الحكومة تسير في اتجاه دعم الصناعة المحلية من خلال تدشين مجموعة من المحفزات الاقتصادية الداعمة للصناعة، لافتًا إلى أن تخفيض أسعار الطاقة سيدعم كبرى المصانع المصرية، خاصة مصانع الحديد والصلب والألومنيوم والتي تعتمد بشكل أساسي في صناعتها على الكهرباء، متابعًا أن القرار سيدعم كثيرًا من المصدرين والمستثمرين المحليين وكسب ثقتهم في الاقتصاد المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تخفيض أسعار الغاز سيؤثر تأثيرًا مباشرًا على قطاع الإنتاج بالإيجاب، وذلك لاعتماد هذا القطاع على الغاز والكهرباء بشكل أساسي، مما سيغطى احتياجات السوق المحلية، وكذلك تصديره للأسواق الخارجية فى حالة تحقيق فائض كبير.

وأوضح أن الحكومة أصبحت أكثر حرصًا على تطوير القطاع الصناعى، خاصة مع توقف حركة الاستيراد والتصدير بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما ظهر خلال إصدار حُقبة من القرارت الاقتصادية لدعم مزيد من القطاعات، والذي يعكس مدى اهتمام الدولة بالتصنيع داخليًا والاعتماد على الناتج القومي للدولة.

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