حريق منزلين في دار السلام بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد حسام المصري، على حريق بدائرة مركز شرطة دار السلام دون حدوث خسائر بشرية، وذلك بسبب ماس كهربائي.كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لقطاع الشرق يفيد بنشوب حريقين بدائرة مركز دار السلام وتمت السيطرة على الحريقين بمعرفة قوات الحماية المدنية.وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث المركز بنشوب حريق بناحية دائرة المركز انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بمنزل المدعو محمود ع ج ع 24 سنة عامل وامتد لمنزل مجاور ملك المدعو عطا الله ج ع ع 31 سنة عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.وبسؤال المذكورين قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضافا بنفوق "4" رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفيا الشبهة الجنائية.