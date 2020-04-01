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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مقترح برلماني بتقديم دعم مالي إضافى للاطقم الطبية

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:47 ص
البرلمان
البرلمان
محمد جعفر
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بمقترح برلماني ينص على تقديم دعم مالي إضافي للأطباء، لمساعدتهم على تجاوز أزمة فيروس كورونا وتأكيد تقدير الدولة لمجهوداتهم في مواجهته.

وأوضحت النائبة في بيان لها، أن مقترحها ينص على زيادة بدل العدوى للأطباء وجميع الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" بحد ادنى 2000 جنيه، بجانب توفير معاشات استثنائية أيضا.

وطالبت رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والمالية، بسرعة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لهذا الأمر، وتضمينها في الموازنة الجديدة.

وأكدت أن الأطقم الطبية، هى خط دفاع أول لمواجهة فيروس كورونا، الذي اجتاح العالم وأصبح يمثل خطورة بالغة على الشعوب، وهم أكثر فئة معرضة للإصابة في حالة انتشار الفيروس على نطاق واسع، كما أن مجهودهم خرافي لحماية الدولة ومواطنيها، وعليه يجب تقديم أكبر دعم ممكن لهم.

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