شفاء 25 مصابًا بفيروس كورونا في العراق

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف الأشرف العراقية، اليوم الأربعاء، عن شفاء 9 حالات مصابة بفيروس "كورونا" ليصل إجمالي المتعافين إلى 25 حالة.وقالت، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إن تسعة من مرضى "كورونا" قد تعافوا وتماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفى، مضيفًا أن مجموع الذين تماثلوا للشفاء 25 مصابًا من إجمالي الحالات الـتي يبلغ عددها 121 شخصًا.