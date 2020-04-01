التحقيق مع مدير محل احتكر 10 أطنان أرز وسكر بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 10 أطنان سكر وأرز داخل محل قبل إخفائهم واحتكارهم لرفع أسعارهم وبيعهم بأكثر من الثمن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع غذائية وبيعها بأسعار أعلى.تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة محرم بك، بحجب وإخفاء السلع الغذائية بقصد احتكارها لرفع أسعارها.تمت مداهمة المحل وألقى القبض علي المدير المسئول، وبتفتيش المحل عثر على 10.115 طن أرز أبيض، وسكر حر، وزيت طعام، ومسلى، وصلصة، مخفاة عن المستهلكين بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة.