اليابان:1021 يفقدون وظائفهم بسبب كورونا

ذكرت وزارة العمل اليابانية أنها سجلت 1021 شخصًا حتى 30 مارس، سيتم فصلهم من عملهم أو يتعرضون لعدم تجديد عقودهم بسبب أزمة فيروس كورونا، وفقًا لما نقله تقرير لتليفزيون أساهي اليابانى عن الوزارة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء،عن التقرير أن الكثيرين من هؤلاء المتضررين يعملون في قطاع السياحة، بما في ذلك الفنادق وقيادة الحافلات، وقد سجلت مراكز التوظيف اليابانية زيادة في استفسارات الأشخاص الذين يبحثون عن عمل في قطاع السياحة.ومن ناحية أخرى قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن بلاده لم تصل بعد للمرحلة التي يصبح فيها إعلان حالة الطوارئ أمرًا ضروريًا لاحتواء فيروس كورونا.