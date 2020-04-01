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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بسوهاج

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:36 ص
حالات تعدٍ
حالات تعدٍ
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، تحت إشراف محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حملة إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية، بناحية أولاد شلول بقرية بندار الكرمانية.

وتبين أن الإزالة لمبانى خرسانية مكونة من دور واحد، ومنها دورين، ومنها بالبلوك الأبيض، وتمت باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بحضور لجنة من المختصين بالوحدة وحماية الأراضى بمديرية الزراعة بسوهاج بمرافقة قوة أمنية، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بمتابعة التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج حملات لتعقيم وتطهير الشوارع بدائرة مركز سوهاج، وجميع الوحدات القروية التابعة، وشملت الشوارع والأسواق والمواقف والمنازل والمدارس واستمرار أعمال التعقيم والتطهير ورش المطهرات، وغلق الأسواق والمحلات التجارية بدائرة مركز سوهاج.

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