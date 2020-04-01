محافظ مطروح: تيسير حصول المواطنين على الخبز دون تكدس

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال تطهير شارع علم الروم حتى مساكن الشباب وابنى بيتك، واستمع لطلبات المواطنين التي تضمنت نقل عمود إنارة وتوسعة الحركة بالشارع.ووجه المحافظ بتيسير حصول المواطنين على الخبز دون تكدس أمام مخبز شارع بريد علم الروم.وتابع المحافظ مطروح أعمال مجلس مدينة مرسى مطروح فى رفع القمامة وتكثيف أعمال النظافة وتطهير سوق علم الروم وموقع المعرض اللوجيستى الجديد، موجهًا باستمرار تكثيف أعمال النظافة خارج السوق وتهيئته لاستقبال المواطنين.