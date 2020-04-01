إغلاق البنوك لمدة أسبوعين.. شائعة

نفى اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، ما تردد من شائعات على السوشيال ميديا، بشأن إغلاق البنوك لمدة أسبوعين بشكل كامل، مؤكدًا أنها شائعة لزيادة الضغط على البنوك في عمليات السحب، وتكدس المواطنين أمام ماكينات السحب، وما يترتب عليه من تكدس أمام المحلات التجارية، وإثارة الفوضى.وأضاف عبدالمقصود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "لو في أي إجراءات جديدة من الدولة، هنعلن عنها بشكل مباشر، في الموتمرات الصحفية التي يعقدها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء".وأوضح أن أي حظر موجود الآن ليس له أي اعتبارات أمنية، لكنه حظر طبي يهدف لحماية وسلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الحكومة واجهت مشكلة مع المصريين العائدين من الخارج، الذين رفضوا الخضوع للحجر لمدة 14 يومًا، للتأكد من خلوهم تمامًا من أي فيروس.