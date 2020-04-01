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الأربعاء 01 أبريل 2020 الموافق 08 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

زحام شديد أمام «بنك ناصر» لصرف المعاشات في بورسعيد

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:31 ص
بنك ناصر
بنك ناصر
بورسعيد:شيماء رشاد
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شهد بنك ناصر بشارع صلاح سالم في محافظة بورسعيد، زحامًا شديدًا، اليوم الأربعاء، من أصحاب المعاشات لصرف معاش شهر أبريل.

ووقف كبار السن في طوابير طويلة امتدت لعشرات الأمطار أمام بوابة البنك، في الوقت الذي توافرت عددًا من المقاعد لجلوس المرضى.

وخصصت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة مدرستين كمقار لصرف المعاشات بجانب الصرف من مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والبنوك، وذلك حرصا على عدم تكدس المواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهما: مدرسة مكة المكرمة الرسمية للغات بنطاق حي المناخ، ومدرسة أم المؤمنين الإعدادية للبنات بنطاق مدينة بورفؤاد.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وضعت آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر إبريل وجاءت كالتالي: 1000 جنيه أو أقل يصرفون معاشاتهم أيام الأربعاء 1، و2، و4 من شهر أبريل، ومن 1000 جنيه حتى 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم أيام من يوم 5 إلى يوم 7 من نفس الشهر، بينما أكثر من 2000 جنيه يصرفون معاشاتهم يومي الأربعاء والخميس الموافق 8 و9 أبريل.
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر
بنك ناصر

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