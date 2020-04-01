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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الاتصالات يكشف عن سبب ضعف سرعة الإنترنت «فيديو»

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 11:30 ص
عمرو طلعت
عمرو طلعت
ياسمين عباس
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قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإنترنت شأنه شأن أي مرفق لو تم تحميله بأعباء غير مخطط لها سيحدث له بطء، موضحًا أن سبب بطء سرعة الإنترنت هذه الأيام هو الأحمال الزائدة على الشبكة المحلية، وخاصة على الأجهزة التي تنقل بيانات من وإلى مصر، وبعض المواقع العالمية التي نحاول الدخول عليها بالفعل، والتي عليها أحمال غير مسبوقة نتيجة حظر حركة المواطنين بسبب أزمة فيروس كورونا، منوهًا بأنه خلال العام الماضي تم زيادة متوسط قدرة الشبكة المحلية 6 أضعاف من 5 ميجابت ثانية إلى 30 ميجابت ثانية، وهو ما أهل الشبكة لاستيعاب الأحمال الذي نشهدها في هذه الظروف غير الاعتيادية.

وأضاف طلعت عبر مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على قناة مصر الأولي، إن الوزارة أعلنت عن مبادرة إتاحة 20% مجانًا لكل باقات الإنترنت الثابت؛ لتشجيع المواطنين على استخدام الإنترنت أثناء بقائهم في المنزل لفترات أطول خلال فترات الحظر، مع إتاحة كل المواقع والمنصات الخاصة بوزارتي التعليم والتعليم العالي مجانًا للطلاب لإتاحة الفرصة لهم لاستذكار دروسهم.

وتابع أن هذه المبادرات تهدف لتشجيع الطلاب على الإقبال على التعليم عن بُعد، واستخدام هذه التقنية وحتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا سيظل التعليم الرقمي وسيلة فعالة يجب علينا أن نعتمد عليها ونألف استخدامها.

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