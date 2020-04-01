إغلاق منشآت طبية «بدون ترخيص» في المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على غلق 3 عيادات للأمراض الباطنية والأوعية الدموية والمخ والأعصاب، وغلق معمل بقرية زاوية الناعورة بمركز الشهداء، وكذا غلق 2 حجرة للأشعة داخل عيادات عظام وغلق عيادة للنساء والتوليد بقويسنا، كما وافق المحافظ على غلق مركز لأشعة الأسنان بشبين الكوم وذلك لإدارتها بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الانتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر علي المنشأت الطبية، حيث تلاحظ عدم وجود ترخيص وعدم وجود عقد لحرق النفايات الخطرة.ومن ناحيته، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.