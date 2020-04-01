حصيلة جديدة.. إصابة 15 فلسطينيا بكورونا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إصابة ١٥ فلسطينيا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى ١٣٤ مصابا.وأفاد محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، في مؤتمره الصحفي أن الحكومة بانتظار وصول مساعدات طبية من الصين لسد النقص الذي يواجهه الفلسطينيون في شرائح فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس.وقال: "خلال أيام سوف تصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة بأنبوب الفحص وأيضا ستصلنا أعداد من أجهزة التنفس، ولا يوجد مكان في العالم إلا يحتاج هذين البندين".وأوضح أن السلطات الصحية الفلسطينية قادرة حاليا على إجراء الفحص لألف عينة يوميا لمعرفة إصابتها بفيروس كورونا من عدمها.