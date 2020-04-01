2039 إصابة بكورونا في باكستان

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039، صباح اليوم الأربعاء، بعد تأكيد إصابات جديدة في البلاد، طبقًا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التليفزيونية الباكستانية اليوم.ومن جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد اليوم التماسًا، يطالب بعودة الحجاج الباكستانيين، العالقين عبر الحدود في إيران، وسط أزمة فيروس كورونا، التي تجتاح المنطقة والعالم.